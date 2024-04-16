Віцепрем'єр Молдови: Заяви Придністров'я про "атаки дронів" мають на меті посіяти паніку

Віцепрем’єр Молдови з питань реінтеграції Олег Серебрян заявив, що останні заяви "влади" так званого Придністров’я про нібито атаки дронів спрямовані на створення напруженості в суспільстві та виправдання запровадження численних заходів контролю.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву молдовського віцепрем’єра наводить IPN.md.

Серебрян визнав, що ситуація з Придністров’ям складна, оскільки територія не контролюється владою Молдови, але водночас запевнив, що державні інститути не втрачають пильності.

За його словами, з початком війни РФ проти України в придністровському регіоні регулярно відбуваються інциденти, спрямовані на те, щоб тримати суспільство в стані паніки.

На думку урядовця, за цими діями можуть стояти придністровські сили за зовнішньої підтримки.

"Ці інциденти мають певну мету – посіяти паніку, підтримати стан бойової готовності. Ймовірно, на лівому березі Дністра є сили, зацікавлені в тому, щоб продемонструвати свою корисність. Щоб показати, що ситуація насправді не зовсім під контролем, що є хвилювання, потрібно більше грошей для фінансування відомств", – зазначив Серебрян.

Він додав, що влада Молдови відстежує ситуацію на лівому березі Дністра і регулярно попереджає населення про можливі провокації.

Раніше так зване "міністерство держбезпеки" невизнаного Придністров'я повідомило, що військову частину у регіоні нібито атакував дрон.

У відповідь Бюро реінтеграції Молдови заявило, що аналізує усі зображення та інформацію, та що "у регіоні триває серія провокацій з метою привернути увагу".

Крім того, 17 березня придністровські ЗМІ повідомили про вибух і пожежу на території військової частини в Тирасполі, які нібито стали результатом атаки дрона.

Але влада Молдови проаналізувала відеоматеріали з інцидентом і дійшла висновку, що відео містить явні елементи монтажу.