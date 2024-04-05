Молдова відреагувала на заяву Придністров'я про "атаку дрона"

Бюро реінтеграції Молдови прокоментувало твердження представників невизнаного Придністров’я про нібито нову атаку дрона на військову частину.

Відповідну заяву Бюро опублікувало у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

У заяві наголошується, що компетентні органи аналізують усі зображення та інформацію, що з'явилися.

"У регіоні триває серія провокацій, покликаних посіяти паніку і напруженість, зокрема з метою привернути увагу до регіону", – йдеться в повідомленні.

У Бюро додали, що з'ясування обставин і кваліфіковане розслідування можуть проводити лише уповноважені законом юридичні особи, які, однак, не мають доступу до вказаного периметру.

Раніше у п'ятницю так зване "міністерство держбезпеки" невизнаного Придністров'я повідомило, що дрон нібито атакував військову частину у регіоні.

Нагадаємо, 17 березня придністровські ЗМІ повідомили про вибух і пожежу на території військової частини в Тирасполі.

Придністровські ЗМІ заявили, що вибух став результатом атаки дрона. Але влада Молдови проаналізувала відеоматеріали з інцидентом і дійшла висновку, що відео "теракту" містить явні елементи монтажу.

Як повідомлялося, Північноатлантичний альянс з огляду на останні події в Придністровському регіоні Молдови стежить за загрозою, яку для Кишинева може становити Росія.