Вице-премьер Молдовы: Цель заявлений Приднестровья об "атаках дронов" – посеять панику

Вице-премьер Молдовы по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил, что последние заявления "властей" так называемого Приднестровья о якобы атаках дронов направлены на создание напряженности в обществе и оправдание введения многочисленных мер контроля.

Как сообщает "Европейская правда", заявление молдавского вице-премьера приводит IPN.md.

Серебрян признал, что ситуация с Приднестровьем сложная, поскольку территория не контролируется властями Молдовы, но в то же время заверил, что государственные институты не теряют бдительности.

По его словам, с началом войны РФ против Украины в приднестровском регионе регулярно происходят инциденты, направленные на то, чтобы держать общество в состоянии паники.

По мнению чиновника, за этими действиями могут стоять приднестровские силы при внешней поддержке.

"Эти инциденты имеют определенную цель – посеять панику, поддержать состояние боевой готовности. Вероятно, на левом берегу Днестра есть силы, заинтересованные в том, чтобы продемонстрировать свою полезность. Чтобы показать, что ситуация на самом деле не совсем под контролем, что есть волнения, нужно больше денег для финансирования ведомств", – отметил Серебрян.

Он добавил, что власти Молдовы отслеживают ситуацию на левом берегу Днестра и регулярно предупреждают население о возможных провокациях.

Ранее так называемое "министерство госбезопасности" непризнанного Приднестровья сообщило, что военную часть в регионе якобы атаковал дрон.

В ответ Бюро реинтеграции Молдовы заявило, что анализирует все изображения и информацию, и что "в регионе продолжается серия провокаций с целью привлечь внимание".

Кроме того, 17 марта приднестровские СМИ сообщили о взрыве и пожаре на территории воинской части в Тирасполе, которые якобы стали результатом атаки дрона.

Но власти Молдовы проанализировали видеоматериалы с инцидентом и пришли к выводу, что видео содержит явные элементы монтажа.