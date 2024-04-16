Данія закриває своє посольство в Іраку

Данія оголосила про наміри закрити своє посольство в столиці Іраку Багдаді з 31 травня.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Данії, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у данському МЗС, закриття посольства пов’язане з виведенням сил безпеки і супроводу, а також допоміжного персоналу країни, які брали участь у місії НАТО в Іраку.

Невелика кількість данських військовослужбовців продовжуватиме брати участь у місії, додали у міністерстві.

"З виведенням більшої частини данського військового контингенту ключове завдання посольства Данії в Багдаді було виконано. Тому данський уряд вирішив закрити посольство з 31 травня 2024 року", – йдеться у повідомленні.

У січні ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати та Ірак мають намір розпочати переговори про виведення контингенту міжнародної коаліції з близькосхідної країни і її заміну на двосторонні відносини.

Згодом цю інформацію підтвердив глава Пентагону Ллойд Остін.