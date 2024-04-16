Дания закрывает свое посольство в Ираке

Дания объявила о намерениях закрыть свое посольство в столице Ирака Багдаде с 31 мая.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Дании, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в датском МИД, закрытие посольства связано с выводом сил безопасности и сопровождения, а также вспомогательного персонала страны, которые принимали участие в миссии НАТО в Ираке.

Небольшое количество датских военнослужащих будет продолжать участвовать в миссии, добавили в министерстве.

"С выводом большей части датского военного контингента ключевая задача посольства Дании в Багдаде была выполнена. Поэтому датское правительство решило закрыть посольство с 31 мая 2024 года", – говорится в сообщении.

В январе СМИ сообщали, что Соединенные Штаты и Ирак намерены начать переговоры о выводе контингента международной коалиции из ближневосточной страны и ее замену на двусторонние отношения.

Впоследствии эту информацию подтвердил глава Пентагона Ллойд Остин.