ПАРЄ просить Венеційську комісію терміново оцінити грузинський закон про "іноагентів"

Голова Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Руссопулос звернувся до Венеційської комісії з проханням терміново надати висновок щодо законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", який обговорюється в парламенті Грузії.

Про це 16 квітня сповістила пресслужба ПАРЄ, пише "Європейська правда".

Зазначається, що Руссопулос напередодні, 15 квітня, попросив "Венеційку" терміново оцінити грузинський законопроєкт про "іноагентів" на відповідність стандартам Ради Європи.

Крім того, Моніторинговий комітет ПАРЄ також вирішив запросити висновки Венеційської комісії щодо проєктів конституційних законів про "захист сімейних цінностей" та неповнолітніх, а також щодо нещодавніх поправок до виборчого кодексу Грузії, які скасовують гендерні квоти.

15 квітня у парламентському комітеті з правових питань відбулося перше слухання законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" попри хвилю критики від західних партнерів і обурення всередині країни.

Крім того, під час виступу лідера парламентської більшості Мамуки Мдінарадзе лідер партії "Громадяни" Алеко Елісашвілі вдарив політика кулаком в обличчя. Після чого на опозиціонера із кулаками напали соратники Мдінарадзе.

Розгляд у парламенті супроводжувався протестами з подальшими затриманнями демонстрантів.