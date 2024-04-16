ПАСЕ просит Венецианскую комиссию срочно оценить грузинский закон об "иноагентах"

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодорос Руссопулос обратился к Венецианской комиссии с просьбой срочно дать заключение по законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", который обсуждается в парламенте Грузии.

Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба ПАСЕ, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что Руссопулос накануне, 15 апреля, попросил "Венецианку" срочно оценить грузинский законопроект об "иноагентах" на соответствие стандартам Совета Европы.

Кроме того, Мониторинговый комитет ПАСЕ также решил запросить выводы Венецианской комиссии по проектам конституционных законов о "защите семейных ценностей" и несовершеннолетних, а также по недавним поправкам в избирательный кодекс Грузии, которые отменяют гендерные квоты.

15 апреля в парламентском комитете по правовым вопросам состоялось первое слушание законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на волну критики от западных партнеров и возмущение внутри страны.

Кроме того, во время выступления лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе лидер партии "Граждане" Алеко Елисашвили ударил политика кулаком в лицо. После чего на оппозиционера с кулаками напали соратники Мдинарадзе.

Разбирательство в парламенте сопровождалось протестами с последующими задержаниями демонстрантов.