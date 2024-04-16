Президент Євроради: Закон про "іноагентів" лише віддаляє Грузію від ЄС

Президент Європейської ради Шарль Мішель розкритикував наміри влади Грузії ухвалити законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який обговорюється в парламенті Грузії.

Про це Мішель написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Він нагадав, що у грудні минулого року Грузії надали статус кандидата на вступ в ЄС, оскільки "грузинський народ обрав європейський шлях".

"Дозвольте мені бути відвертим: законопроєкт "Про прозорість зовнішнього впливу" не відповідає прагненню Грузії до ЄС та її траєкторії вступу до ЄС і не наблизить Грузію до ЄС, а лише більше віддалить її від нього", – зазначив він.

5 квітня у парламентському комітеті з правових питань відбулося перше слухання законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" попри хвилю критики від західних партнерів і обурення всередині країни.

Розгляд у парламенті супроводжувався протестами з подальшими затриманнями демонстрантів.

Голова Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Руссопулос звернувся до Венеційської комісії з проханням терміново надати висновок щодо грузинського законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу".