Президент Евросовета: Закон об "иноагентах" лишь отдаляет Грузию от ЕС

Президент Европейского совета Шарль Мишель раскритиковал намерения властей Грузии принять законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который обсуждается в парламенте Грузии.

Об этом Мишель написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Он напомнил, что в декабре прошлого года Грузии предоставили статус кандидата на вступление в ЕС, поскольку "грузинский народ выбрал европейский путь".

"Позвольте мне быть откровенным: законопроект "О прозрачности внешнего влияния" не соответствует стремлению Грузии в ЕС и ее траектории вступления в ЕС и не приблизит Грузию к ЕС, а лишь больше отдалит ее от него", – отметил он.

15 апреля в парламентском комитете по правовым вопросам состоялось первое слушание законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на волну критики от западных партнеров и возмущение внутри страны.

Разбирательство в парламенте сопровождалось протестами с последующими задержаниями демонстрантов.

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодорос Руссопулос обратился к Венецианской комиссии с просьбой срочно дать заключение по законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", который обсуждается в парламенте Грузии.