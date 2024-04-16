У Тбілісі – нові протести проти закону про "іноагентів": до парламенту стягнули спецпризначенців

У грузинській столиці Тбілісі у вівторок проходить нова акція протесту проти законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", який зараз обговорюється в парламенті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sova.

Проспект Руставелі переповнений.

Правоохоронці намагались звільнити вхід до парламенту від протестувальників, що призвело до фізичної сутички. Поліцейські намагаються звільнити територію, у відповідь протестувальники скандують: "Раби!", "Росіяни!", "Зрадники!".

Sova

Sova

До будівлі грузинського парламенту стягнули спецпризначенців і водомет. Спецзагін сконцентрований і у дворі парламенту Грузії.

Біля бічних входів у двір законодавчого органу розташовуються протестувальники – вони очікують на вихід депутатів від "Грузинської мрії".

Sova

Водночас у грузинському МВС закликали не блокувати виходи до парламенту.

15 квітня у парламентському комітеті з правових питань відбулося перше слухання законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" попри хвилю критики від західних партнерів і обурення всередині країни.

Розгляд у парламенті супроводжувався протестами з подальшими затриманнями демонстрантів.

Голова Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Руссопулос звернувся до Венеційської комісії з проханням терміново надати висновок щодо грузинського законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу".