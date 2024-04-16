В Тбилиси – новые протесты против закона об "иноагентах": к парламенту стянули спецназ
Новости — Вторник, 16 апреля 2024, 20:22 —
В грузинской столице Тбилиси во вторник проходит новая акция протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который сейчас обсуждается в парламенте.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sova.
Проспект Руставели переполнен.
Правоохранители пытались освободить вход в парламент от протестующих, что привело к физической стычке.
Полицейские пытаются освободить территорию, в ответ протестующие скандируют: "Рабы!", "Русские!", "Предатели!".
К зданию грузинского парламента стянули спецназовцев и водомет. Спецотряд сконцентрирован и во дворе парламента Грузии.
У боковых входов во двор законодательного органа располагаются протестующие – они ожидают выхода депутатов от "Грузинской мечты".
В то же время в грузинском МВД призвали не блокировать выходы в парламент.
15 апреля в парламентском комитете по правовым вопросам состоялось первое слушание законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на волну критики от западных партнеров и возмущение внутри страны.
Разбирательство в парламенте сопровождалось протестами с последующими задержаниями демонстрантов.
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодорос Руссопулос обратился к Венецианской комиссии с просьбой срочно дать заключение по законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", который обсуждается в парламенте Грузии.