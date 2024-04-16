В грузинской столице Тбилиси во вторник проходит новая акция протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который сейчас обсуждается в парламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sova.

Проспект Руставели переполнен.

Правоохранители пытались освободить вход в парламент от протестующих, что привело к физической стычке.

Sova

Sova

Sova

Полицейские пытаются освободить территорию, в ответ протестующие скандируют: "Рабы!", "Русские!", "Предатели!".

К зданию грузинского парламента стянули спецназовцев и водомет. Спецотряд сконцентрирован и во дворе парламента Грузии.

У боковых входов во двор законодательного органа располагаются протестующие – они ожидают выхода депутатов от "Грузинской мечты".

В то же время в грузинском МВД призвали не блокировать выходы в парламент.

15 апреля в парламентском комитете по правовым вопросам состоялось первое слушание законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на волну критики от западных партнеров и возмущение внутри страны.

Разбирательство в парламенте сопровождалось протестами с последующими задержаниями демонстрантов.

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодорос Руссопулос обратился к Венецианской комиссии с просьбой срочно дать заключение по законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", который обсуждается в парламенте Грузии.