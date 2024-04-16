Франція відкликала посла з Азербайджану на тлі погіршення відносин між країнами

Франція 16 квітня оголосила про відкликання для консультацій посла в Азербайджані Анн Буайон, звинувативши Баку в діях, які завдали шкоди двостороннім відносинам.

Як повідомляє "Європейська правда", це випливає із заяви МЗС Франції.

Французьке зовнішньополітичне відомство повідомило про те, що президент Емманюель Макрон прийняв посла, відкликану "у зв'язку з односторонніми діями Азербайджану в останні місяці, які тривають і завдають шкоди відносинам між нашими країнами".

"Він (Макрон. – Ред.) висловив жаль з приводу дій Азербайджану і сподівання, що азербайджанська сторона роз'яснить свої наміри", – додали в МЗС Франції, не уточнивши, про що саме йдеться.

Відносини між Азербайджаном і Францією – традиційним союзником Вірменії, де проживає значна вірменська діаспора – вже давно страждають від напруженості, пов'язаної з Нагірним Карабахом.

Баку, як відомо, активно критикує Париж через підтримку Вірменії, а також гостру риторику в бік Азербайджану з огляду на його дії в Нагірному Карабаху.

Наприкінці грудня країни обмінялись висланням двох дипломатів.