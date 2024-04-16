Франция отозвала посла из Азербайджана на фоне ухудшения отношений между странами

Франция 16 апреля объявила об отзыве для консультаций посла в Азербайджане Анн Буайон, обвинив Баку в действиях, которые нанесли ущерб двусторонним отношениям.

Как сообщает "Европейская правда", это следует из заявления МИД Франции.

Французское внешнеполитическое ведомство сообщило о том, что президент Эмманюэль Макрон принял посла, отозванную "в связи с односторонними действиями Азербайджана в последние месяцы, которые продолжаются и наносят ущерб отношениям между нашими странами".

"Он (Макрон. – Ред.) выразил сожаление по поводу действий Азербайджана и надежду, что азербайджанская сторона разъяснит свои намерения", – добавили в МИД Франции, не уточнив, о чем именно идет речь.

Отношения между Азербайджаном и Францией – традиционным союзником Армении, где проживает значительная армянская диаспора – уже давно страдают от напряженности, связанной с Нагорным Карабахом.

Баку, как известно, активно критикует Париж за поддержку Армении, а также острую риторику в сторону Азербайджана в связи с его действиями в Нагорном Карабахе.

В конце декабря страны обменялись высылкой двух дипломатов.