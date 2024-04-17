Держдеп США перерахував причини, чому не захищають небо України так, як Ізраїлю

У Державному департаменті перерахували кілька причин, чому Сполучені Штати не допомагають Україні збивати російські ракети та дрони, як вони зробили це з іранськими в Ізраїлі.

Про це на брифінгу 16 квітня заявив речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

Міллер сказав, що розуміє коментарі президента Володимира Зеленського, який висловив нерозуміння, чому західні союзники-члени НАТО збивали іранські ракети та дрони, натомість вони бояться робити те саме в Україні.

"Я б вважав, що президент будь-якої країни, яка зазнає таких виснажливих нападів, шукатиме будь-який можливий спосіб захистити свій народ. Повністю розумію це", – сказав Міллер.

Але він відзначив, що у США "абсолютно різні відносини з Україною та Ізраїлем".

"Ми маємо десятиліття партнерства з Ізраїлем у сфері безпеки, де ми надаємо їм пряму військову допомогу – не лише протягом двох років конфлікту, а протягом десятиліть – і маємо тривалі, широкі зв'язки між нашими військовими та ізраїльськими військовими, які тривають десятиліттями", – сказав речник.

Ізраїль є основним союзником Сполучених Штатів поза НАТО, додав Міллер, а Україна перебуває в іншому становищі. "Ми не мали такої угоди (про статус основного союзника поза НАТО. – Ред.) з ними (українцями) за кілька місяців до цього конфлікту", – зауважив Міллер.

Він додав, що США надають Україні обладнання, необхідне для захисту неба, і сюди входять, серед іншого, системи протиповітряної Patriot та інші системи ППО.

"З огляду на це, ви маєте рацію, що ми не перебуваємо у збройному військовому конфлікті з Росією, що вимагало б від американських літаків перебувати в небі над Україною, відповідаючи на російські атаки. І ми не збираємося вступати в прямий збройний конфлікт з Росією. Президент Сполучених Штатів дав це дуже чітко зрозуміти", – сказав Міллер.

Речник відзначив, що в інтересах американського народу не допустити прямого збройного конфлікту між Сполученими Штатами і Росією, тому що "ми не хочемо Третьої світової війни".

"Якщо ви хочете поставити питання про те, що ще ми можемо зробити, то це питання слід поставити Конгресу Сполучених Штатів – тому що у нас є додатковий законопроєкт про витрати, який дозволить нам надати Україні більше обладнання… і ми сподіваємося, що цей законопроєкт буде прийнятий", – резюмував Міллер.

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що вважає відмінними ситуацію в Україні та Ізраїлі, коли йдеться про захист повітряного простору союзниками.

У Білому домі заявили, що США відмовились від будь-якої бойової участі у війні в Україні, тому не збиватимуть іранські дрони, які запускає Росія, як вони з союзниками зробили це минулими вихідними в Ізраїлі.