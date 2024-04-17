Госдеп США перечислил причины, почему они не защищают небо Украины так, как Израиля

В Государственном департаменте перечислили несколько причин, почему Соединенные Штаты не помогают Украине сбивать российские ракеты и дроны, как они сделали это с иранскими в Израиле.

Об этом на брифинге 16 апреля заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

Миллер сказал, что понимает комментарии президента Владимира Зеленского, который выразил непонимание, почему западные союзники-члены НАТО сбивали иранские ракеты и дроны, но боятся делать то же самое в Украине.

"Я бы считал, что президент любой страны, которая подвергается таким изнурительным нападениям, будет искать любой возможный способ защитить свой народ. Полностью понимаю это", – сказал Миллер.

Но он отметил, что у США "совершенно разные отношения с Украиной и Израилем".

"У нас десятилетия партнерства с Израилем в сфере безопасности, где мы предоставляем им прямую военную помощь – не только в течение двух лет конфликта, а в течение десятилетий – и имеем длительные, широкие связи между нашими военными и израильскими военными, которые длятся десятилетиями", – сказал спикер.

Израиль является основным союзником Соединенных Штатов вне НАТО, добавил Миллер, а Украина находится в другом положении. "Мы не имели такого соглашения (о статусе основного союзника вне НАТО. – Ред.) с ними (украинцами) за несколько месяцев до этого конфликта", – отметил Миллер.

Он добавил, что США предоставляют Украине оборудование, необходимое для защиты неба, и сюда входят, среди прочего, системы противовоздушной Patriot и другие системы ПВО.

"Учитывая это, вы правы, что мы не находимся в вооруженном военном конфликте с Россией, что требовало бы от американских самолетов находиться в небе над Украиной, отвечая на российские атаки. И мы не собираемся вступать в прямой вооруженный конфликт с Россией. Президент Соединенных Штатов дал это понять очень четко", – сказал Миллер.

Спикер отметил, что в интересах американского народа – не допустить прямого вооруженного конфликта между Соединенными Штатами и Россией, потому что "мы не хотим Третьей мировой войны".

"Если вы хотите задать вопрос о том, что еще мы можем сделать, то этот вопрос следует задать Конгрессу Соединенных Штатов – потому что у нас есть дополнительный законопроект о расходах, который позволит нам предоставить Украине больше оборудования... и мы надеемся, что этот законопроект будет принят", – резюмировал Миллер.

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что считает отличающимися ситуации в Украине и Израиле, когда речь идет о защите воздушного пространства союзниками.

В Белом доме заявили, что США отказались от любого боевого участия в войне в Украине, поэтому не будут сбивать иранские дроны, которые запускает Россия, как они с союзниками сделали это в минувшие выходные в Израиле.