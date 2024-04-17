Італія прагне, щоб G7 надіслала Ізраїлю заклик до деескалації

Міністри закордонних справ "Групи семи", де наразі головує Італія, починають у середу триденну зустріч на італійському острові Капрі, де головними питаннями порядку денного є зростання напруженості на Близькому Сході та війна РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Очікують, що під головуванням Італії лідери країн G7 звернуться до Ізраїлю із спільним закликом проявляти стриманість після безпрецедентного повітряного удару Ірану по Єврейській державі минулими вихідними, під час якого Тегеран задіяв сотні безпілотників, балістичних та крилатих ракет.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що у вівторок розмовляв зі своїм ізраїльським колегою Ісраелем Кацем та закликав Ізраїль не лише деескалаційно відреагувати на атаку Ірану, але й уникнути запланованого наступу на місто Рафах у Газі.

"Я повторив цей заклик та вірю, що з нагоди зустрічі міністрів закордонних справ G7 на Капрі буде надіслано аналогічний заклик", – сказав Таяні в інтерв'ю телерадіокомпанії RAI.

Напередодні повідомляли, що Італія, яка наразі головує в "Групі семи", готова до запровадження нових санкцій проти осіб, що причетні до нападів на Ізраїль.

Раніше повідомляли, що в Італії на понеділок запланована серія екстрених засідань у зв’язку з атакою Ірану проти Ізраїлю, що сталася в ніч з 13 на 14 квітня.

Перед цим у неділю прем’єрка Італії Джорджія Мелоні головувала на засіданні "Групи семи", за підсумками якого лідери засудили атаку Ірану проти Ізраїлю і закликали до дій задля стабілізації ситуації на Близькому Сході.

Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.

За даними ЗМІ, президент США Джо Байден під час розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу заявив, що не підтримає удар по Ірану у відповідь на його масовану атаку з дронами і ракетами.