Италия хочет, чтобы G7 направила Израилю призыв к деэскалации

Министры иностранных дел "Группы семи", где сейчас председательствует Италия, начинают в среду трехдневную встречу на итальянском острове Капри, где главными вопросами повестки дня являются рост напряженности на Ближнем Востоке и война РФ против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Ожидается, что под председательством Италии лидеры стран G7 обратятся к Израилю с общим призывом проявлять сдержанность после беспрецедентного воздушного удара Ирана по Еврейскому государству в минувшие выходные, во время которого Тегеран применил сотни беспилотников, баллистических и крылатых ракет.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что во вторник разговаривал со своим израильским коллегой Исраэлем Кацем и призвал Израиль не только деэскалационно отреагировать на атаку Ирана, но и избежать запланированного наступления на город Рафах в Газе.

"Я повторил этот призыв и верю, что по случаю встречи министров иностранных дел G7 на Капри будет направлен аналогичный призыв", – сказал Таяни в интервью телерадиокомпании RAI.

Накануне сообщалось, что Италия, которая сейчас председательствует в "Группе семи", готова к введению новых санкций против лиц, причастных к нападениям на Израиль.

В воскресенье премьер Италии Джорджия Мелони председательствовала на заседании "Группы семи", по итогам которого лидеры осудили атаку Ирана против Израиля и призвали к действиям для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Иран в минувшие выходные совершил масштабную атаку на Израиль в ответ на израильский удар 1 апреля, который разрушил дипломатическое представительство Ирана в Дамаске и привел к гибели иранских генералов.

По данным СМИ, президент США Джо Байден во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что не поддержит удар по Ирану в ответ на его массированную атаку с дронами и ракетами.