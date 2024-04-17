Боррель назвал тревожным событием принятие в первом чтении закона об "иноагентах" в Грузии

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель раскритиковал принятие грузинским парламентом скандального закона "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении.

Об этом говорится в распространенном заявлении главы дипломатии ЕС, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что проект был принят, несмотря на многочисленные протесты и неоднократные призывы ЕС отозвать его.

"Это очень тревожное событие, и окончательное принятие этого закона негативно повлияет на прогресс Грузии на пути в ЕС. Этот закон не соответствует основным нормам и ценностям ЕС", – подчеркнул Боррель.

По его словам, положения закона ограничат возможности гражданского общества и медиаорганизаций свободно действовать, могут ограничить свободу выражения мнений и несправедливо стигматизировать организации, которые приносят пользу гражданам Грузии.

"ЕС призывает Грузию воздержаться от принятия законодательства, которое может поставить под угрозу путь Грузии в ЕС – путь, который поддерживает подавляющее большинство грузинских граждан", – подчеркнул Боррель.

Ранее парламент Грузии в первом чтении принял скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния". Представители оппозиции проигнорировали голосование.

На этой неделе парламент Грузии приступил к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на волну критики от западных партнеров и возмущение внутри страны.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили направила срочное обращение к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Франции Эмманюэлю Макрону в связи с намерениями властей принять противоречивый закон.