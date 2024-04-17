Греція першою в ЄС заборонить вилов риби з дна у заповідних зонах

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив про заборону донного тралення в морських природоохоронних зонах країни, що стало першою такою забороною в Європі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv.

На дев'ятій всесвітній конференції "Наш океан", що проходила в Афінах, Міцотакіс оголосив, що Афіни заборонять донне тралення в морських природоохоронних зонах країни до 2030 року.

За його словами, Греція почне з національних морських парків, де вилов риби з дна заборонять до 2026 року.

Для досягнення цієї мети Міцотакіс пообіцяв розгорнути найсучаснішу систему спостереження, "оснащену дронами, супутниками та штучним інтелектом" для ефективного патрулювання заповідних зон до 2026 року.

Цей метод вилову риби, який засуджують екологічні асоціації, передбачає перетягування важких сіток по морському дну, що завдає шкоди екосистемам та вивільняє вуглець, який затримується на морському дні.

Попри рекомендацію Єврокомісії країнам-членам ЄС поступово відмовитися від цієї практики до 2030 року цей промисел все ще практикують у 90% європейських морських природоохоронних територій, йдеться у звіті асоціації "Океана".

Міцотакіс також зобов'язався ліквідувати 50% морських пластикових відходів до 2030 року та пообіцяв, що реалізують більше 20 заходів завдяки бюджету в розмірі 780 мільйонів євро.

Раніше повідомляли, що плани Греції створити два великих морських парки в межах програми захисту біорізноманіття та морських екосистем викликали роздратування у Туреччини, яка звинуватила Афіни у використанні екологічних проблем для просування свого геополітичного порядку денного.

Перед цим у Данії домовилися схвалити законодавство, яке заборонить суднам скидати воду з корабельних очисних систем у море з липня 2025 року.

Тим часом у Норвегії сперечаються через дозвіл скидати відходи у фйорди.