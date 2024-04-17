Греция первой в ЕС запретит вылов рыбы со дна в заповедных зонах

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о запрете донного траления в морских природоохранных зонах страны, что стало первым таким запретом в Европе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv.

На девятой всемирной конференции "Наш океан", проходившей в Афинах, Мицотакис объявил, что Афины запретят донное траление в морских природоохранных зонах страны до 2030 года.

По его словам, Греция начнет с национальных морских парков, где вылов рыбы со дна запретят до 2026 года.

Для достижения этой цели Мицотакис пообещал развернуть самую современную систему наблюдения, "оснащенную дронами, спутниками и искусственным интеллектом" для эффективного патрулирования заповедных зон до 2026 года.

Этот метод вылова рыбы, который осуждают экологические ассоциации, предусматривает перетягивание тяжелых сетей по морскому дну, что наносит вред экосистемам и высвобождает углерод, который задерживается на морском дне.

Несмотря на рекомендацию Еврокомиссии странам-членам ЕС постепенно отказаться от этой практики до 2030 года этот промысел все еще практикуют в 90% европейских морских природоохранных территорий, говорится в отчете ассоциации "Океана".

Мицотакис также обязался ликвидировать 50% морских пластиковых отходов до 2030 года и пообещал, что реализуют более 20 мероприятий благодаря бюджету в размере 780 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что планы Греции создать два крупных морских парка в рамках программы защиты биоразнообразия и морских экосистем вызвали раздражение у Турции, которая обвинила Афины в использовании экологических проблем для продвижения своей геополитической повестки дня.

Перед этим в Дании договорились принять законодательство, которое запретит судам сбрасывать воду из корабельных очистных систем в море с июля 2025 года.

Между тем в Норвегии спорят из-за разрешения сбрасывать отходы во фьорды.