Найбільша група Європарламенту пропонує ЄС терміново розробити план для перемоги України

Європейська народна партія (ЄНП) – найбільша політична група Європейського парламенту, яка, ймовірно, збереже лідерство і після виборів у червні, – пропонує інституціям Євросоюзу терміново розробити "План ЄС для перемоги України".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні ЄНП.

Цій заяві передувало ухвалення ЄНП спеціальної резолюції щодо Плану ЄС для перемоги України, який спрямований на усунення недоліків шляхом запровадження конкретних заходів з реформування всієї системи військової допомоги, а також переходу від індивідуальних до колективних дій та розподілу ресурсів.

"Цей план забезпечив би основу для колективних рішень ЄС та реалізації невідкладних кроків з військової допомоги Україні, необхідних для її перемоги", – йдеться в повідомленні.

У своїй заяві ЄНП наголошує, що вирішальна перемога України та поразка Росії мають ключове значення для європейської та глобальної безпеки.

"Все необхідне, зокрема своєчасна військова, економічна, політична та гуманітарна допомога Україні, має бути надано для якнайшвидшої перемоги у війні та запобігання подальшій ерозії глобальної безпеки", – зазначається у повідомленні.

ЄНП підкреслює, що лише подальша трансатлантична єдність та рішучість у військовій підтримці України може зупинити цю війну, а також стримати майбутню агресію.

Згідно з ухваленою ЄНП резолюцією, План має забезпечити, щоб західна військова підтримка щорічно перевищувала 0,25% західного ВВП, що забезпечить втричі більшу військову підтримку Україні, ніж Україна отримала у 2023 році.

Детальніше про план читайте у колонці євродепутата Андрюса Кубілюса План ЄС для перемоги України: що має змінитися у військовій допомозі Києву..

Раніше командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі американський генерал Крістофер Каволі заявив, що РФ становить "хронічну загрозу" для світу та подальша допомога Україні у відбитті російської агресії має вирішальне значення.

Перед цим генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив очікування, що до липня, коли відбудеться саміт Альянсу у Вашингтоні, союзники по блоку погодять створення нового багаторічного фонду підтримки України.

Нагадаємо, генсек Альянсу заявив, що союзники мають забезпечити підтримку України в довгостроковій перспективі на тлі обговорень щодо пропозиції фонду на 100 млрд євро.