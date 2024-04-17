Крупнейшая группа Европарламента предлагает ЕС срочно разработать план для победы Украины

Европейская народная партия (ЕНП) – крупнейшая политическая группа Европейского парламента, которая, вероятно, сохранит лидерство и после выборов в июне, – предлагает институтам Евросоюза срочно разработать "План ЕС для победы Украины".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении ЕНП.

Этому заявлению предшествовало принятие ЕНП специальной резолюции по Плану ЕС для победы Украины, который направлен на устранение недостатков путем введения конкретных мер по реформированию всей системы военной помощи, а также перехода от индивидуальных к коллективным действиям и распределению ресурсов.

"Этот план обеспечил бы основу для коллективных решений ЕС и реализации неотложных шагов по военной помощи Украине, необходимых для ее победы", – говорится в сообщении.

В своем заявлении ЕНП отмечает, что решающая победа Украины и поражение России имеют решающее значение для европейской и глобальной безопасности.

"Все необходимое, в частности своевременная военная, экономическая, политическая и гуманитарная помощь Украине, должно быть предоставлено для скорейшей победы в войне и предотвращения дальнейшей эрозии глобальной безопасности", – отмечается в сообщении.

ЕНП подчеркивает, что только дальнейшее трансатлантическое единство и решимость в военной поддержке Украины может остановить эту войну, а также сдержать будущую агрессию.

Согласно принятой ЕНП резолюции, План должен обеспечить, чтобы западная военная поддержка ежегодно превышала 0,25% западного ВВП, что обеспечит втрое большую военную поддержку Украине, чем Украина получила в 2023 году.

Ранее командующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи заявил, что РФ представляет "хроническую угрозу" для мира и дальнейшая помощь Украине в отражении российской агрессии имеет решающее значение.

Перед этим генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил ожидания, что до июля, когда состоится саммит Альянса в Вашингтоне, союзники по блоку согласуют создание нового многолетнего фонда поддержки Украины.

Напомним, генсек Альянса заявил, что союзники должны обеспечить поддержку Украины в долгосрочной перспективе на фоне обсуждений по предложению фонда на 100 млрд евро.

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