Правящую коалицию Италии обвинили в попытке ограничить право на аборт

Правая правительственная коалиция Италии столкнулась с обвинениями оппозиции в попытке ограничить право на аборт с помощью поправки в парламенте, которая может облегчить деятельность групп против абортов в государственных семейных клиниках.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Член партии премьера Джорджии Мелони "Братья Италии" Фабио Рампелли успешно внес поправку в законопроект, согласно которой в клиники должны допустить группы "с квалифицированным опытом поддержки материнства".

Главные оппозиционные силы Италии Демократическая партия и "Движение 5 звезд" осудили эту поправку как наступление на право на аборт, которое является легальным в традиционно католической Италии с 1978 года.

Во вторник нижняя палата парламента приняла поправку, а в четверг планируют принять закон в целом. Ожидается, что окончательное одобрение законопроекта Сенатом состоится позже.

Премьер Италии Джорджия Мелони решительно выступает против абортов, но во время парламентской избирательной кампании в 2022 году пообещала, что ее правительство не будет менять законодательство об абортах и не будет ограничивать права на аборт.

По словам Рампелли, цель состоит в том, чтобы бесплатно для государства предложить возможность для размышлений женщинам, которые хотят прервать беременность, что уже предусмотрено законом.

То, что предусматривает поправка, уже является реальностью в некоторых итальянских регионах, где правые администрации предлагают финансирование ассоциациям против абортов и позволяют им работать в семейных клиниках.

Семейные клиники, которые являются частью национальной системы здравоохранения, предлагают женщинам поддержку и услуги по вопросам сексуального здоровья, беременности и материнства, включая медицинские консультации и выписку рецептов.

На днях назначенная правительством Германии комиссия рекомендовала легализовать аборты на первых 12 неделях беременности.

На прошлой неделе депутаты Европарламента поддержали резолюцию с призывом к Совету Евросоюза добавить вопросы сексуального и репродуктивного здоровья и право на безопасный и легальный аборт в Хартию основных прав ЕС.

Инициатива евродепутатов появилась после того, как Франция в марте закрепила в своей конституции право на аборт – став пока единственной страной мира, которая пошла на такой шаг.