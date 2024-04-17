Полиция провела обыск в офисе ультраправой "Альтернативы для Германии"

В немецком городе Ганновер полиция провела обыск в офисе ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ").

Об этом сообщает Bild, пишет "Европейская правда".

Как отмечает издание, обыск начался утром в среду, 17 апреля. Следственные действия связаны с подозрением в нарушении закона о партийных пожертвованиях.

Этим же утром земельный парламент снял иммунитет с двух депутатов "АдГ".

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Один из них – Ансгар Шледде. По данным Bild, он хранил партийные пожертвования в размере около 48 000 евро, на частном счете.

Как следствие, партийные пожертвования не были должным образом задекларированы.

Кроме того, во время выборов в федеральных землях появились обвинения в том, что "АдН" предоставляет перспективные позиции в списках в обмен на денежные выплаты.

Прокуратура подтвердила расследование против депутата земельного парламента от "АдГ" и обыски в двух зданиях партии.

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Обыск в региональном офисе длился три с половиной часа. Полицейские вынесли из здания коробки с файлами и другими документами и сложили их в полицейский фургон. Среди конфискованных материалов, вероятно, были и носители информации.

Глава "АдГ" в Нижней Саксонии Франк Ринк назвал безосновательными обвинения против Шледде, а обыски – "очередной кампанией клеветы против "АдГ" в Нижней Саксонии".

Согласно последним опросам, поддержка избирателями в Германии ультраправой партии "Альтернатива для Германии" снизилась до 18 процентов.

Перед этим стало известно, что Чехия раскрыла пророссийскую сеть, которая разрабатывала операцию по распространению российского влияния и подрыва безопасности в Европе.

В этом контексте Прага объявила о санкциях против Виктора Медведчука, а также пропагандиста родом из Украины Артема Марчевского и прокремлевский сайт правого направления Voice of Europe.

Кроме того, журналистское расследование выявило, что депутат Бундестага от "Альтернативы для Германии" и кандидат от этой партии на выборах в Европарламент Петр Быстронь получал деньги от пророссийской сети влияния. Сам Быстронь решил обжаловать в суде эти обвинения.