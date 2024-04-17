Полиция провела обыск в офисе ультраправой "Альтернативы для Германии"
Новости — Среда, 17 апреля 2024, 18:40 —
В немецком городе Ганновер полиция провела обыск в офисе ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ").
Об этом сообщает Bild, пишет "Европейская правда".
Как отмечает издание, обыск начался утром в среду, 17 апреля. Следственные действия связаны с подозрением в нарушении закона о партийных пожертвованиях.
Этим же утром земельный парламент снял иммунитет с двух депутатов "АдГ".
Один из них – Ансгар Шледде. По данным Bild, он хранил партийные пожертвования в размере около 48 000 евро, на частном счете.
Как следствие, партийные пожертвования не были должным образом задекларированы.
Кроме того, во время выборов в федеральных землях появились обвинения в том, что "АдН" предоставляет перспективные позиции в списках в обмен на денежные выплаты.
Прокуратура подтвердила расследование против депутата земельного парламента от "АдГ" и обыски в двух зданиях партии.
Обыск в региональном офисе длился три с половиной часа. Полицейские вынесли из здания коробки с файлами и другими документами и сложили их в полицейский фургон. Среди конфискованных материалов, вероятно, были и носители информации.
Глава "АдГ" в Нижней Саксонии Франк Ринк назвал безосновательными обвинения против Шледде, а обыски – "очередной кампанией клеветы против "АдГ" в Нижней Саксонии".
Согласно последним опросам, поддержка избирателями в Германии ультраправой партии "Альтернатива для Германии" снизилась до 18 процентов.
Перед этим стало известно, что Чехия раскрыла пророссийскую сеть, которая разрабатывала операцию по распространению российского влияния и подрыва безопасности в Европе.
В этом контексте Прага объявила о санкциях против Виктора Медведчука, а также пропагандиста родом из Украины Артема Марчевского и прокремлевский сайт правого направления Voice of Europe.
Кроме того, журналистское расследование выявило, что депутат Бундестага от "Альтернативы для Германии" и кандидат от этой партии на выборах в Европарламент Петр Быстронь получал деньги от пророссийской сети влияния. Сам Быстронь решил обжаловать в суде эти обвинения.