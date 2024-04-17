У Тбілісі протестувальники проти закону про "іноагентів" вимагають зустрічі з прем’єром
Новини — Середа, 17 квітня 2024, 22:27 —
У столиці Грузії 17 квітня учасники протесту проти ухвалення так званого закону про "іноагентів", який відбувається третій день поспіль, зажадали зустрічі з прем’єр-міністром Іраклієм Кобахідзе.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".
Спершу протестувальники закликали уряд Грузії протягом години "зробити політичну заяву" і відкликати закон про "іноагентів". Після того, як їм не відповіли, вони вирушили з проспекту Руставелі до адміністрації уряду.
"Зараз разом із нами, мирно, спокійно йдемо до державної канцелярії. Вимагатимемо, щоб прем'єр-міністр вийшов і поговорив із нами", – звернувся до тисяч учасників мітингу біля парламенту Грузії в Тбілісі активіст Леван Цуцкірідзе.
Outside parliament right now. #Tbilisi pic.twitter.com/vCHuwCKHuS– Hans Gutbrod (@HansGutbrod) April 17, 2024
З вечора середи адміністрація грузинського уряду оточена поліцією, поблизу стоять водомети і машини швидкої допомоги.
Нагадаємо, в середу парламент Грузії у першому читанні ухвалив скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу". Представники опозиції проігнорували голосування.
Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель назвав цей факт тривожною подією.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що накладе вето на скандальний закон, однак визнала, що його, швидше за все, подолає парламент.