Укр Рус Eng

У Тбілісі протестувальники проти закону про "іноагентів" вимагають зустрічі з прем’єром

фото, відео
Новини — Середа, 17 квітня 2024, 22:27 — Олег Павлюк

У столиці Грузії 17 квітня учасники протесту проти ухвалення так званого закону про "іноагентів", який відбувається третій день поспіль, зажадали зустрічі з прем’єр-міністром Іраклієм Кобахідзе.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Спершу протестувальники закликали уряд Грузії протягом години "зробити політичну заяву" і відкликати закон про "іноагентів". Після того, як їм не відповіли, вони вирушили з проспекту Руставелі до адміністрації уряду.

 
Фото: Twitter (X)

"Зараз разом із нами, мирно, спокійно йдемо до державної канцелярії. Вимагатимемо, щоб прем'єр-міністр вийшов і поговорив із нами", – звернувся до тисяч учасників мітингу біля парламенту Грузії в Тбілісі активіст Леван Цуцкірідзе.

З вечора середи адміністрація грузинського уряду оточена поліцією, поблизу стоять водомети і машини швидкої допомоги.

Прем'єр Грузії каже, що ніщо не стане на заваді ухваленню закону про "іноагентів"

Нагадаємо, в середу парламент Грузії у першому читанні ухвалив скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу". Представники опозиції проігнорували голосування.

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель назвав цей факт тривожною подією.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що накладе вето на скандальний закон, однак визнала, що його, швидше за все, подолає парламент.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грузія