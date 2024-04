В Тбилиси протестующие против закона об "иноагентах" требуют встречи с премьером

В столице Грузии 17 апреля протестующие против принятия так называемого закона об "иноагентах", который проходит третий день подряд, потребовали встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Сначала протестующие призвали правительство Грузии в течение часа "сделать политическое заявление" и отозвать закон об "иноагентах". После того, как им не ответили, они отправились с проспекта Руставели к администрации правительства.

"Сейчас вместе с нами, мирно, спокойно идем в государственную канцелярию. Будем требовать, чтобы премьер-министр вышел и поговорил с нами", – обратился к тысячам участников митинга возле парламента Грузии в Тбилиси активист Леван Цуцкиридзе.

Outside parliament right now. #Tbilisi pic.twitter.com/vCHuwCKHuS