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В Тбилиси протестующие против закона об "иноагентах" требуют встречи с премьером

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Новости — Среда, 17 апреля 2024, 22:27 — Олег Павлюк

В столице Грузии 17 апреля протестующие против принятия так называемого закона об "иноагентах", который проходит третий день подряд, потребовали встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Сначала протестующие призвали правительство Грузии в течение часа "сделать политическое заявление" и отозвать закон об "иноагентах". После того, как им не ответили, они отправились с проспекта Руставели к администрации правительства.

 
ФОТО: TWITTER (X)

"Сейчас вместе с нами, мирно, спокойно идем в государственную канцелярию. Будем требовать, чтобы премьер-министр вышел и поговорил с нами", – обратился к тысячам участников митинга возле парламента Грузии в Тбилиси активист Леван Цуцкиридзе.

С вечера среды администрация грузинского правительства оцеплена полицией, поблизости стоят водометы и машины скорой помощи.

Премьер Грузии говорит, что ничто не помешает принятию закона об "иноагентах"

Напомним, в среду парламент Грузии в первом чтении принял скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния". Представители оппозиции проигнорировали голосование.

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель назвал этот факт тревожным событием.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на скандальный закон, однако признала, что его, скорее всего, преодолеет парламент.

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