ЗМІ: Під Стокгольмом перехопили кількасот кілограмів кокаїну, є затримані
У Швеції поблизу Стокгольма правоохоронці вилучили велику партію кокаїну та затримали ймовірних членів мережі наркоторговців.
Про це повідомляє Aftonbladet, пише "Європейська правда".
Журналісти неофіційно отримали інформацію, що у місті Нюнесгамн, що південніше Стокгольма, вранці 18 квітня проходила велика операція поліції, за підсумками якої вилучили сотні кілограмів кокаїну і затримали кількох молодих людей.
Шведська редакція Sveriges Radio повідомляє, що у тому районі перекривали дороги і можна було бачити гелікоптери.
Офіційно у поліції підтвердили лише те, що у районі на півдні від Стокгольма справді затримано кількох осіб, що пов’язано із розслідуванням серйозного злочину.
У Туреччині нещодавно заявили про вилучення третьої за обсягом партії кокаїну в історії країни.
Нагадаємо, також поліція Швеції розглядає заявку на проведення чергової акції зі спаленням Корану, які протягом минулого року стали причиною великого обурення у мусульманському світі та підвищення терористичної загрози для Швеції.
Організаторам спало на думку зробити це за лічені дні до першого півфіналу Євробачення, що буде проходити у шведському Мальме, безпосередньо у цьому місті.