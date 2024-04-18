СМИ: Под Стокгольмом перехватили несколько килограммов кокаина, есть задержанные

В Швеции вблизи Стокгольма правоохранители изъяли крупную партию кокаина и задержали вероятных членов сети наркоторговцев.

Об этом сообщает Aftonbladet, пишет "Европейская правда".

Журналисты неофициально получили информацию, что в городе Нюнесгамн, что южнее Стокгольма, утром 18 апреля проходила большая операция полиции, по итогам которой изъяли сотни килограммов кокаина и задержали нескольких молодых людей.

Шведская редакция Sveriges Radio сообщает, что в том районе перекрывали дороги и можно было видеть вертолеты.

Официально в полиции подтвердили лишь то, что в районе к югу от Стокгольма действительно задержаны несколько человек, что связано с расследованием серьезного преступления.

В Турции недавно заявили об изъятии третьей по объему партии кокаина в истории страны.

Напомним, также полиция Швеции рассматривает заявку на проведение очередной акции с сожжением Корана, которые в течение прошлого года стали причиной большого возмущения в мусульманском мире и повышения террористической угрозы для Швеции.

Организаторы задумали сделать это за считанные дни до первого полуфинала Евровидения, который будет проходить в шведском Мальме, непосредственно в этом городе.