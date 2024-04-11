У Туреччині заявили про вилучення третьої за обсягом партії кокаїну в історії країни

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив, що поліція вилучила третю за обсягом партію кокаїну в історії країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Близько 608 кілограмів кокаїну, здебільшого в рідкому вигляді, конфіскували під час операції в трьох провінціях, зазначив глава МВС у Twitter (X).

Kocaeli merkezli 3️⃣ ilde elebaşılığını Lübnan ve Venezuela uyruklu olan Danı Talal Awad Abushanap’ın yaptığı “Uluslararası Uyuşturucu Madde” Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-11” operasyonlarında toplamda;

6️⃣0️⃣8️⃣ Kilogram Kokain ve

8️⃣2️⃣7️⃣ kilo 5️⃣0️⃣0️⃣ gram… pic.twitter.com/DmK5KPG04c April 11, 2024

"Кількість кокаїну, що вилучили під час... операції, стала третьою за обсягом кокаїну, який коли-небудь вилучали в Туреччині", – додав Єрлікая.

Правоохоронці також вилучили майже 827 кілограмів хімічних речовин-прекурсорів, які використовувалися для виробництва наркотику.

За словами глави МВС, поліцейська операція була спрямована проти міжнародної банди, що, ймовірно, очолював лівано-венесуельський громадянин, який був одним із чотирьох затриманих іноземних членів "організованого злочинного угруповання", а також дев'ятьох турків.

Він вказав, що банда використовувала виноградники в Текірдазі та Анталії для зберігання хімікатів й переробки кокаїну, який замаскували під добрива. Поліція також вилучила рушницю, додав міністр.

"Ми не будемо миритися з торговцями отрутою, організованими злочинними угрупованнями та бандами, як національними, так і міжнародними", – наголосив Єрлікая.

Групи, що займаються моніторингом організованої злочинності, стверджують, що Туреччина стає все більш важливим транзитним вузлом для кокаїну, що надходить з Південної Америки до Європи, через кращу безпеку в таких портах, як Роттердам у Нідерландах.

У звіті за жовтень минулого року Глобальна ініціатива проти транснаціональної організованої злочинності зазначила, що 44-відсоткове зростання вилучень кокаїну в Туреччині у 2021-2022 роках не відобразилося в даних про внутрішнє споживання, "що свідчить про те, що країна, ймовірно, слугує наркокоридором".

Найбільшу партію кокаїну, яку вилучили Туреччині – 1,1 тонни, що приховали в партії бананів з Еквадору в середземноморському порту Мерсін, – зафіксували 2021 року.

В останні роки ЄС став "світовою столицею" вживання кокаїну, пише Politico, оскільки рекордні обсяги виробництва в Південній Америці збіглися з шаленим попитом на континенті.

Бельгійське портове місто Антверпен навіть вважається "кокаїновими воротами" Європи через великі обсяги постачання цього наркотику. Бельгійська митниця вилучила 116 тонн кокаїну в порту Антверпена у 2023 році, встановивши рекорд другий рік поспіль.

Нещодавно повідомляли, що болгарська митниця перехопила партію з 200 кг кокаїну у великому порту Бургаса 10 днів тому.

Тим часом у Франції тривають масштабні антинаркотичні рейди, під час яких правоохоронці затримали щонайменше 1738 осіб.