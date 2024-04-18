Захарова жаліється, що Німеччина не хоче бачити РФ на річниці звільнення Бухенвальда

У МЗС Росії заявили, що отримали від Німеччини повідомлення про те, що участь російської сторони в заходах з нагоди 79-ї річниці звільнення в'язнів концентраційних таборів є небажаною.

Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, яку цитує РБК, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, відповідне повідомлення було надіслане посольству РФ в Німеччині.

Захарова розцінила крок німецької сторони як "провокаційний випад".

На її думку, це знищення "історичної пам'яті та правди про Другу світову війну з боку офіційного Берліна".

Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів щорічно відзначають у всьому світі 11 квітня. У 1945 році цього дня ув'язнені Бухенвальда підняли збройне повстання, взяли табір під контроль і утримували до приходу союзних військ.

Нещодавно стало відомо, що Франція запросить представників російської влади на вшанування 6 червня 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.

Організатори пам'ятних заходів Mission Libération зрештою підтвердили, що справді запросять Росію, але не главу Кремля Владіміра Путіна.

У відповідь в Кремлі заявили, що їх не поінформували про запрошення на церемонію.

"Хоча в такому ключі можуть навіть не перейматися. Головне свято – це день перемоги в Москві 9 травня", – сказав речник російського правителя Дмитрій Пєсков.