Захарова жалуется, что Германия не хочет видеть РФ на годовщине освобождения Бухенвальда

В МИД России заявили, что получили от Германии сообщение о том, что участие российской стороны в мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концентрационных лагерей нежелательно.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, которую цитирует РБК, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, соответствующее сообщение было направлено посольству РФ в Германии.

Захарова расценила шаг немецкой стороны как "провокационный выпад".

По ее мнению, это уничтожение "исторической памяти и правды о Второй мировой войне со стороны официального Берлина".

Международный день освобождения узников нацистских концлагерей ежегодно отмечается во всем мире 11 апреля. В 1945 году в этот день заключенные Бухенвальда подняли вооруженное восстание, взяли лагерь под контроль и удерживали до прихода союзных войск.

Недавно стало известно, что Франция пригласит представителей российских властей на 80-ю годовщину высадки союзников в Нормандии 6 июня.

Организаторы памятных мероприятий Mission Libération впоследствии подтвердили, что действительно пригласят Россию, но не главу Кремля Владимира Путина.

В ответ в Кремле заявили, что их не проинформировали о приглашении на церемонию.

"Хотя в таком ключе могут даже не беспокоиться. Главный праздник – это день победы в Москве 9 мая", – сказал пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков.