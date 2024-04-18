Кемерон закликає до "креативу" у використанні росактивів на користь України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон на зустрічі очільників МЗС країн "Групи семи" на італійському острові Капрі 18 квітня закликав до "творчого" підходу до використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

Його слова цитує інформагентство AFP, повідомляє "Європейська правда".

Під час спілкування з журналістами Кемерон заявив, що західні країни "повинні знайти" шляхи використання російських активів для допомоги в захисті України та дійшли згоди щодо того, як це зробити.

"Я не сумніваюся, що ми знайдемо спосіб, але ми повинні бути творчими, ми повинні бути гнучкими", – вважає голова британського МЗС.

Слова Кемерона з'явилися на тлі все більших закликів у США та Європі створити фонд для України з використанням мільярдів доларів російських активів, заморожених Заходом після повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році.

Сам міністр закордонних справ Британії першим публічно заявив про можливість використання цих активів як кредиту для Києва.

Тоді як Європейський Союз наразі розробляє план використання відсотка від прибутків росактивів, деякі країни – зокрема Польща та Естонія – вважають, що Захід повинен використовувати всі заморожені активи РФ.

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