Кэмерон призывает к "креативу" в использовании росактивов в пользу Украины

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на встрече глав МИД стран "Группы семи" на итальянском острове Капри 18 апреля призвал к "творческому" подходу к использованию замороженных российских активов для помощи Украине.

Его слова цитирует информагентство AFP, сообщает "Европейская правда".

Во время общения с журналистами Кэмерон заявил, что западные страны "должны найти" пути использования российских активов для помощи в защите Украины и пришли к согласию относительно того, как это сделать.

"Я не сомневаюсь, что мы найдем способ, но мы должны быть творческими, мы должны быть гибкими", – считает глава британского МИД.

Слова Кэмерона появились на фоне все больших призывов в США и Европе создать фонд для Украины с использованием миллиардов долларов российских активов, замороженных Западом после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Сам министр иностранных дел Великобритании первым публично заявил о возможности использования этих активов в качестве кредита для Киева.

Тогда как Европейский Союз сейчас разрабатывает план использования процента от доходов росактивов, некоторые страны – в частности Польша и Эстония – считают, что Запад должен использовать все замороженные активы РФ.

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