Президентка Єврокомісії приїхала на закритий кордон Фінляндії з Росією

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Фінляндії разом з прем’єром відвідала кордон Фінляндії з Росією та заявила, що країнам Євросоюзу є чому повчитися у фінів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала на спільному брифінгу з прем’єром Петтері Орпо у прикордонному місті Лаппеенранта.

Однією з ключових тем спілкування лідерів була ситуація з "шантажем мігрантами", який Росія влаштувала Фінляндії з осені 2023 року. Фон дер Ляєн зазначила, що отримала багато цінної інформації під час поїздки на пункт пропуску.

"Я вже казала про це багато разів і скажу знову: ми маємо бути більше "фінами" у тому, що стосується безпекових питань. Нам дуже є чому повчитися у Фінляндії та її готовності на усіх рівнях суспільства, адже це дозволяє ефективно реагувати на усі види кризових ситуацій і робить суспільство стійким", – зазначила фон дер Ляєн, додавши, що попередній президент країни вже ділився з колегами у ЄС досвідом Фінляндії у вигляді доповіді.

Фон дер Ляєн зазначила, що після подій на кордоні Білорусі з її європейськими сусідами з літа 2021 року вже було очевидно, що Росія або Білорусь можуть використовувати нелегальну міграцію для дестабілізації ЄС.

На її думку, зараз Росія застосовує такий вплив проти Фінляндії для помсти за підтримку України та вступ у НАТО, але реакція Гельсінкі була правильною та успішною. Вона наголосила також, що вважає це проблемою не лише Фінляндії, а всього ЄС.

Фон дер Ляєн зазначила, що ЄС вже надає Фінляндії підтримку у вигляді фінансування на засоби спостереження за кордоном та залучення агентства Frontex, також працює з країнами походження мігрантів, що мало успішні прецеденти раніше, та посилив законодавство, ввівши туди поняття інструменталізованої міграції.

"Дуже важливо знайти баланс між тим, щоб убезпечити наш зовнішній кордон і забезпечити повагу до наших міжнародно-правових зобов’язань. І я переконана, що ви (Фінляндія) докладете для цього усіх зусиль", – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Лідери обговорили також, як можна економічно підтримати найбільш східні райони Фінляндії. Наслідки війни Росії проти України та повне закриття сухопутного кордону з Росією вдарили по роботі місцевого бізнесу та готовності інвестувати у цей регіон.

Нагадаємо, уряд Фінляндії у квітні залишив кордон з Росією закритим на невизначений термін, щоб протидіяти гібридній міграційній кризі.

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