Президент Еврокомиссии на границе Финляндии с РФ рассказала, чему ЕС должен поучиться у Хельсинки

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Финляндию вместе с премьером посетила границу Финляндии с Россией и заявила, что странам Евросоюза есть чему поучиться у финнов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала на совместном брифинге с премьером Петтери Орпо в приграничном городе Лаппеенранта.

Одной из ключевых тем общения лидеров была ситуация с "шантажом мигрантами", который Россия устроила Финляндии с осени 2023 года. Фон дер Ляйен отметила, что получила много ценной информации во время поездки на пункт пропуска.

"Я уже говорила об этом много раз и скажу снова: мы должны быть больше "финнами" в том, что касается вопросов безопасности. Нам очень есть чему поучиться у Финляндии и ее готовности на всех уровнях общества, ведь это позволяет эффективно реагировать на все виды кризисных ситуаций и делает общество устойчивым", – отметила фон дер Ляйен, добавив, что предыдущий президент страны уже делился с коллегами в ЕС опытом Финляндии в виде доклада.

Фон дер Ляйен отметила, что после событий на границе Беларуси с ее европейскими соседями с лета 2021 года уже было очевидно, что Россия или Беларусь могут использовать нелегальную миграцию для дестабилизации ЕС.

По ее мнению, сейчас Россия применяет такое влияние против Финляндии для мести за поддержку Украины и вступление в НАТО, но реакция Хельсинки была правильной и успешной. Она отметила также, что считает это проблемой не только Финляндии, а всего ЕС.

Премьер Финляндии Петтери Орпо заявил о необходимости найти совместные решения для того, чтобы остановить использование миграции для давления на страны ЕС. "Мы готовим собственное законодательство, но нуждаемся в мерах и на уровне ЕС", – сказал он.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС уже предоставляет Финляндии поддержку в виде финансирования на средства наблюдения за границей и привлечения агентства Frontex, также работает со странами происхождения мигрантов, что имело успешные прецеденты ранее, и усилил законодательство, введя туда понятие инструментализованной миграции.

"Очень важно найти баланс между тем, чтобы обезопасить нашу внешнюю границу и обеспечить уважение к нашим международно-правовым обязательствам. И я убеждена, что вы (Финляндия) приложите для этого все усилия", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Лидеры обсудили также, как можно экономически поддержать наиболее восточные районы Финляндии. Последствия войны России против Украины и полное закрытие сухопутной границы с Россией ударили по работе местного бизнеса и готовности инвестировать в этот регион.

Напомним, правительство Финляндии в апреле оставило границу с Россией закрытой на неопределенный срок, чтобы противодействовать гибридному миграционному кризису.

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