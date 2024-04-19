У Франції стали відомі нові деталі про чоловіка, що напав з ножем на школярок

Молодий чоловік, що скоїв напад на двох малолітніх школярок у містечку на сході Франції, мав проблеми з психічним здоров’ям.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Під час затримання неподалік від місця події чоловік чинив опір, але вже не мав у руках ножа, який використав для нападу.

У прокуратурі повідомили, що нападник – чоловік 1994 року народження. Раніше він не мав проблем із законом, але, як свідчить перша інформація, мав проблеми з психічним здоров’ям. Слідчі не побачили жодних можливих терористичних мотивів.

Неофіційно журналістам коментували, що чоловік проходив медикаментозне лікування і припинив його з листопада 2023 року. У 2022 році він намагався скоїти суїцид.

Нагадаємо, інцидент стався у четвер у містечку Суффельваєрсгайм на сході Франції. Чоловік з ножем напав на школярок віком 11 і 7 років неподалік від школи, завдавши їм незначних тілесних ушкоджень в районі шиї. Дівчат вже виписали з лікарні.

У лютому нападник з ножем поранив трьох людей на вокзалі у Парижі.

У грудні озброєний ножем чоловік напав на трьох туристів біля Ейфелевої вежі, один з них загинув.