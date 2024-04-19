Во Франции стали известны новые детали о мужчине, напавшем с ножом на школьниц

Молодой человек, совершивший нападение на двух малолетних школьниц в городке на востоке Франции, имел проблемы с психическим здоровьем.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

При задержании неподалеку от места происшествия мужчина сопротивлялся, но уже не держал в руках нож, который использовал для нападения.

В прокуратуре сообщили, что нападавший – мужчина 1994 года рождения. Ранее он не имел проблем с законом, но, как свидетельствует первая информация, имел проблемы с психическим здоровьем. Следователи не увидели никаких возможных террористических мотивов.

Неофициально журналистам комментировали, что мужчина проходил медикаментозное лечение и прекратил его с ноября 2023 года. В 2022 году он пытался совершить суицид.

Напомним, инцидент произошел в четверг в городке Суффельвайерсхайм на востоке Франции. Мужчина с ножом напал на школьниц в возрасте 11 и 7 лет неподалеку от школы, нанеся им незначительные телесные повреждения в районе шеи. Девочек уже выписали из больницы.

Напомним, в феврале три человека были ранены в результате ножевого нападения на одном из крупнейших железнодорожных вокзалов в Париже.

В декабре трое туристов получили ножевые ранения, в том числе смертельные, возле Эйфелевой башни.