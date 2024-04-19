У берегов Дании российский фрегат чуть не врезался в паром

Датский гражданский паром компании Molslinjen утром 19 апреля был вынужден изменить курс у острова Зеландия, поскольку в него мог врезаться российский военный корабль, который проплывал рядом.

Об этом общественному вещателю Дании DR сообщили в Министерстве обороны страны, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел у полуострова Сьеландс Одде, когда паром, проплывавший рядом, резко изменил курс на пути к портовому городу Орхус.

Капитан парома заметил российское военное судно, которое двигалось в его направлении, и пытался связаться с ним по рации – но не получил ответа, говорит представитель Molslinjen Йеспер Маак.

"Он (паром. – Ред.) решил развернуться, потому что не мог установить контакт с кораблем, идущим перед ним, и потому, что он, похоже, не желает выполнять маневр уклонения, как того требуют морские правила", – добавил он.

Министерство обороны Дании подтвердило DR, что по правилам именно российский фрегат должен был обойти гражданское судно. В то же время там отметили, что само присутствие корабля России не противоречит правилам, и о нем российская сторона сообщила заранее.

В Molslinjen добавили, что планируют подать жалобу на российский военный корабль Морскому управлению Дании.

Это не первый случай, когда военные корабли представляют угрозу судоходству в Европе.

В марте патрульные катера испанских Военно-морских сил сопровождали два российских десантных корабля и танкер, которые проплывали в испанских суверенных водах.