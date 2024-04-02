Від депутатки партії влади Молдови вимагають здати мандат через корупційний скандал

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу висунув вимогу до депутатки від керівної партії PAS Вікторії Казаку здати мандат, оскільки її дочка може бути замішана у корупційному скандалі з хабарями в Кишинівському аеропорту.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Newsmaker.

Спікер парламенту Молдови послався на обшуки, які провів Національний центр боротьби з корупцією в аеропорту Кишинева в межах справи про корупцію та хабарництво, де фігурує дочка депутата парламенту Вікторії Казаку.

За його словами, попри те, що вона вважається невинною, поки суд не доведе протилежне, подібні випадки "затьмарюють та підривають нашу боротьбу з корупцією".

"За таких обставин Вікторія Казаку повинна здати свій мандат. Парламентська фракція PAS також вживе всіх заходів, щоб виключити її з парламентських органів і з фракції. Корупція – це серйозна загроза для нашої країни, і ми не толеруватимемо подібних випадків", – зазначив Гросу.

Повідомляючи про обшуки вранці 1 квітня в аеропорту Кишинева, Національний центр боротьби з корупцією заявив, що співробітники Митної служби вимагали у пасажирів від $50 до $1000 за дозвіл ввозити та вивозити товари з Молдови в обхід митних зборів.

У неділю сербські правоохоронці повідомили про затримання під час в’їзду в країну громадянина України, в якого виявили велетенську суму прихованої готівки у євро.

Раніше повідомляли, що угорська прокуратура розслідує заяви про спроби вплинути на справу про хабарництво в уряді Віктора Орбана, а також заслухала ексміністерку юстиції Юдіт Варгу як свідка.