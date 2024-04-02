От депутата партии власти Молдовы требуют сдать мандат из-за коррупционного скандала

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу потребовал от депутата от правящей партии PAS Виктории Казаку сдать мандат, поскольку ее дочь может быть замешана в коррупционном скандале со взятками в Кишиневском аэропорту.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Newsmaker.

Спикер парламента Молдовы сослался на обыски, которые провел Национальный центр борьбы с коррупцией в аэропорту Кишинева в рамках дела о коррупции и взяточничестве, где фигурирует дочь депутата парламента Виктории Казаку.

По его словам, несмотря на то, что она считается невиновной, пока суд не докажет обратное, подобные случаи "омрачают и подрывают нашу борьбу с коррупцией".

"При таких обстоятельствах Виктория Казаку должна сдать свой мандат. Парламентская фракция PAS также примет все меры, чтобы исключить ее из парламентских органов и из фракции. Коррупция – это серьезная угроза для нашей страны, и мы не потерпим подобных случаев", – отметил Гросу.

Сообщая об обысках утром 1 апреля в аэропорту Кишинева, Национальный центр борьбы с коррупцией заявил, что сотрудники Таможенной службы требовали от пассажиров от $50 до $1000 за разрешение ввозить и вывозить товары из Молдовы в обход таможенных пошлин.

В воскресенье сербские правоохранители сообщили о задержании при въезде в страну гражданина Украины, у которого обнаружили огромную сумму скрытой наличности в евро.

Ранее сообщалось, что венгерская прокуратура расследует заявления о попытках повлиять на дело о взяточничестве в правительстве Виктора Орбана, а также заслушала экс-министра юстиции Юдит Варгу в качестве свидетеля.