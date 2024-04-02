В Естонії хочуть закривати на ніч пункт пропуску на кордоні з РФ

В Естонії Департамент поліції та прикордонної охорони і Міністерство внутрішніх справ хочуть, щоб з травня прикордонний пункт у Нарві, що на кордоні з РФ, закривався після 23:00.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Мовник нагадує, що з лютого цього року Росія закрила для автотранспорту прикордонний пункт між Нарвою та Івангородом. Через це знизилася кількість перетинів кордону, зокрема вночі.

Голова прикордонної служби Департаменту поліції та прикордонної охорони Вейко Коммусаар пояснив, що, враховуючи всі обставини, закриття прикордонного пункту на ніч є обґрунтованим.

"По-перше, кількість людей, які перетинають кордон уночі, значно скоротилася, тому недоцільно тримати прикордонний пункт відкритим у нічний час", – зазначив він.

Голова відомства також вказав, що враховуючи російську агресію проти України і рекомендацію Естонії не їздити до РФ, неправильно витрачати гроші платників податків на те, щоб прикордонний пункт у Нарві був відкритий цілодобово.

Своєю чергою віцеканцлер МВС Йоосеп Каазік розповів, що його відомство підготувало проєкт щодо зміни порядку роботи на прикордонному пункті і в найкоротші терміни направить його в уряд.

"Ми сподіваємося, що рішення ухвалять за кілька тижнів, і ми зможемо запровадити новий порядок уже в травні", – сказав він.

В уряді Естонії також раніше заявляли, що готові закрити кордон із Росією у зв’язку з гібридним міграційним тиском Кремля – так, як це робила Фінляндія.