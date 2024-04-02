В Эстонии хотят закрывать на ночь пункт пропуска на границе с РФ

В Эстонии Департамент полиции и пограничной охраны и Министерство внутренних дел хотят, чтобы с мая пограничный пункт в Нарве, что на границе с РФ, закрывался после 23:00.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Вещатель напоминает, что с февраля этого года Россия закрыла для автотранспорта пограничный пункт между Нарвой и Ивангородом. Из-за этого снизилось количество пересечений границы, в частности ночью.

Глава пограничной службы Департамента полиции и пограничной охраны Вейко Коммусаар объяснил, что, учитывая все обстоятельства, закрытие пограничного пункта на ночь является обоснованным.

"Во-первых, количество людей, пересекающих границу ночью, значительно сократилось, поэтому нецелесообразно держать пограничный пункт открытым в ночное время", – отметил он.

Глава ведомства также указал, что учитывая российскую агрессию против Украины и рекомендацию Эстонии не ездить в РФ, неправильно тратить деньги налогоплательщиков на то, чтобы пограничный пункт в Нарве был открыт круглосуточно.

В свою очередь вице-канцлер МВД Йоосеп Каазик рассказал, что его ведомство подготовило проект по изменению порядка работы на пограничном пункте и в кратчайшие сроки направит его в правительство.

"Мы надеемся, что решение примут через несколько недель, и мы сможем ввести новый порядок уже в мае", – сказал он.

В правительстве Эстонии также ранее заявляли, что готовы закрыть границу с Россией в связи с гибридным миграционным давлением Кремля – так, как это делала Финляндия.