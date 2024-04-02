Новий уряд меншості у Португалії готується складати присягу
Ввечері у вівторок новий уряд Португалії на чолі з прем’єром Луїшем Монтенегру складе присягу та розпочне роботу, проте є сумніви, наскільки довго він зможе протриматися, не маючи більшості у парламенті.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
Офіційні процедури заплановані на 18:00 за місцевим часом – прем’єр і міністри правоцентристського уряду меншості складуть присягу.
Уряд Монтенегру налічуватиме 17 міністрів, як і в його попередника, екслідера соціалістів Антоніу Кошти, що перебував при владі понад вісім років.
Нагадаємо, за підсумками позачергових парламентських виборів у Португалії найбільше мандатів отримав блок "Демократичний альянс" (в якому Соціал-демократична партія відіграє провідну роль) – 80 місць у парламенті. Водночас це значно менше, ніж необхідні для більшості 116 мандатів, тож ухвалення законодавства потребуватиме підтримки інших політсил.
Луїш Монтенегру обіцяє зменшення податків для громадян і бізнесу, підвищення пенсій та заробітних плат для бюджетників. Очікується, що з підтримкою опозиції рішення вийде провести через парламент. Ключовим випробуванням може стати ухвалення бюджету на наступний 2025 рік.
Минулого тижня новообраний парламент Португалії проголосував за нового спікера після угоди між соціал-демократами і соціалістами.
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