Новое правительство меньшинства в Португалии готовится к присяге

Вечером во вторник новое правительство Португалии во главе с премьером Луишем Монтенегру примет присягу и приступит к работе, однако есть сомнения, насколько долго оно сможет продержаться, не имея большинства в парламенте.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Официальные процедуры запланированы на 18:00 по местному времени – премьер и министры правоцентристского правительства меньшинства примут присягу.

Правительство Монтенегру будет насчитывать 17 министров, как и у его предшественника, экс-лидера социалистов Антониу Кошты, находившегося у власти более восьми лет.

Напомним, по итогам внеочередных парламентских выборов в Португалии больше всего мандатов получил блок "Демократический альянс" (в котором Социал-демократическая партия играет ведущую роль) – 80 мест в парламенте. В то же время это значительно меньше, чем необходимые для большинства 116 мандатов, поэтому принятие законодательства потребует поддержки других политсил.

Луиш Монтенегру обещает уменьшение налогов для граждан и бизнеса, повышение пенсий и заработных плат для бюджетников. Ожидается, что с поддержкой оппозиции решение получится провести через парламент. Ключевым испытанием может стать принятие бюджета на следующий 2025 год.

На прошлой неделе новоизбранный парламент Португалии проголосовал за нового спикера после соглашения между социал-демократами и социалистами.

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