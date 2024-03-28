Переможець виборів у Португалії сформував уряд, він складе присягу наступного тижня

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза після зустрічі з лідером правоцентристської Соціал-демократичної партії і майбутнім прем’єром Луїшем Монтенегру схвалив склад нового уряду, який має почати роботу наступного тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN Portugal.

Уряд Монтенегру налічуватиме 17 міністрів, як і в його попередника, екслідера соціалістів Антоніу Кошти, що перебував при владі понад вісім років.

Міністерство закордонних справ Португалії очолить Пауло Ранжел – віцеголова Соціал-демократичної партії Португалії й нині депутат Європарламенту.

Міністром оборони в уряді Монтенегру стане Нуну Мелу – лідер Народної партії, яка увійшла до альянсу "Демократичний альянс" на чолі із соціал-демократами на останніх парламентських виборах.

Інше ключове міністерство фінансів отримає парламентський лідер соціал-демократів, економічний радник Монтенегру – Жоакім Міранда Сарменту, який уже десять років очолював це відомство.

Інавгурація нового уряду Португалії має відбутись увечері 2 квітня, а 10 квітня тоді вже новий прем’єр-міністр планує представити урядову програму. Далі відбудуться дебати і голосування за неї в парламенті, хоча дата останнього ще не визначена.

За підсумками дочасних парламентських виборів у Португалії найбільше мандатів отримав блок "Демократичний альянс" (в якому Соціал-демократична партія відіграє провідну роль) – 80 місць у парламенті, але це значно менше від 116, необхідних для більшості.

Тим не менш, дві ключові поругальські партії – Соціал-демократична та Соціалістична (яка до цього була при владі, але тепер перейшла в опозицію) – змогли домовитись про обрання спікера на ротаційній основі.

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