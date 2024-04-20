Новий головнокомандувач армії Данії здійснив візит до України

Новий командувач оборони Данії генерал Майкл Віґґерс Гілдґаард відвідав із візитом Київ.

Як пише "Європейська правда", про це у Facebook повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За словами Сирського, під час їхньої зустрічі вони обговорили нагальні потреби Збройних Сил України на різних напрямках та шляхи і можливості для подальшої підтримки з боку данського уряду.

"Користуючись нагодою, подякував данському уряду та народу за системну підтримку українського війська", – зазначив він.

Головнокомандувач Збройних сил України також наголосив, що партнерство з Данією, однією з країн-засновниць НАТО, лишається вагомою підтримкою для Києва.

"З першого дня повномасштабного вторгнення Данія була на боці України, на боці захисту демократії та свободи", – зауважив Сирський.

На початку квітня Данія звільнила начальника Штабу оборони Флеммінга Ленфтера після того, як він не повідомив про несправність систем озброєння під час нападу минулого місяця на данський фрегат, розгорнутий в Червоному морі, якого замінив Майкл Віґґерс Гілдґаард.

Повідомляли, що Данія виділила 200 млн крон (28,5 млн доларів) на закупівлю в українських виробників озброєння та військової техніки для ЗСУ.

Нещодавно уряд Данії оголосив про виділення нового пакета військової підтримки України обсягом майже 300 млн євро, що будуть спрямовані, серед іншого, на закупівлю боєприпасів, безпілотників і виробництво ракетних компонентів.

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