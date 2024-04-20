Новый главнокомандующий армии Дании совершил визит в Украину
Новости — Суббота, 20 апреля 2024, 13:01
Новый командующий обороной Дании генерал Майкл Виггерс Хилдгаард посетил с визитом Киев.
Как пишет "Европейская правда", об этом в Facebook сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский.
По словам Сирского, во время их встречи они обсудили насущные потребности Вооруженных Сил Украины на разных направлениях и пути и возможности для дальнейшей поддержки со стороны датского правительства.
"Пользуясь случаем, поблагодарил датское правительство и народ за системную поддержку украинской армии", – отметил он.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины также подчеркнул, что партнерство с Данией, одной из стран-основательниц НАТО, остается весомой поддержкой для Киева.
"С первого дня полномасштабного вторжения Дания была на стороне Украины, на стороне защиты демократии и свободы", – отметил Сирский.
В начале апреля Дания уволила начальника Штаба обороны Флемминга Ленфтера после того, как он не сообщил о неисправности систем вооружения во время нападения в прошлом месяце на датский фрегат, развернутый в Красном море, которого заменил Майкл Виггерс Хилдгаард.
Сообщалось, что Дания выделила 200 млн крон (28,5 млн долларов) на закупку у украинских производителей вооружения и военной техники для ВСУ.
Недавно правительство Дании объявило о выделении нового пакета военной поддержки Украины объемом почти 300 млн евро, которые будут направлены, среди прочего, на закупку боеприпасов, беспилотников и производство ракетных компонентов.
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