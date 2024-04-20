В ряде городов Грузии прошли женские марши против закона об "иноагентах"

В грузинской столице Тбилиси и ряде других городов прошел женский марш против "закона об иноагентах".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sova.

В столице, как и в Гори, Марнеули, Ахмета, Болнисе, Батуми, Озургети, Цнори, женщины вышли, чтобы выразить гневный протест "российскому закону", который ухудшает ситуацию с правами и свободами человека в Грузии, отменяет критику в адрес партии власти.

Sova

Sova

Sova

Противники законопроекта собрались на площади Первой республики и двинулись в направлении проспекта Руставели, где расположен парламент Грузии.

В руках – транспаранты и флаги Грузии и ЕС.

Организаторы женского шествия подчеркнули, что принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", как и отмена гендерных квот для политических партий, имеют общую цель – "сохранить власть, что представляет еще большую угрозу для всех женщин, проживающих в Грузии".

Как известно, несмотря на неодобрение со стороны Запада и гражданского общества, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что ничто не может помешать окончательному принятию скандального закона.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на скандальный закон, однако признала, что его, скорее всего, преодолеет парламент.

А в МИД Украины выразили возмущение заявлением премьера Грузии относительно закона "об иноагентах" и Украине.

Подробно на эту тему – в статье Курс на разрыв с ЕС: зачем власти Грузии убивают ее европейское будущее.