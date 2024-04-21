Міністр оборони Греції виступив за подальший розвиток ППО країни

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас заявив про необхідність зміцнення протиповітряної оборони країни у світлі війни РФ проти України і конфлікту на Близькому сході.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Міністр зробив свою заяву після завершення багатонаціональних повітряних навчань Iniochos 2024.

У 10-денних навчаннях брали участь вісім країн, окрім Греції: Кіпр, Франція, Чорногорія, Катар, Румунія, Саудівська Аравія, Іспанія та Велика Британія.

Грецька цивільна та військова влада заявила, що, незважаючи на участь грецького фрегата в Червоному морі, вони були впевнені, що Греція уникне глибокого втягнення в більш широкий близькосхідний конфлікт

Нікос Дендіас сказав, що війна в Україні та нещодавній конфлікт на Близькому Сході змусили його зрозуміти, що Греції необхідно розробити купол протиповітряної оборони, щоб захистити себе від літаків і безпілотників.

Туреччина на цьому шляху просунулася далі, додав він.

Дендіас також заявляв, що Греція планує розробити систему протиповітряної оборони, подібну до ізраїльського "Залізного купола", спрямовану на захист країни від загроз з повітря.

На початку квітня Дендіас розповів про плани щодо модернізації структури Збройних сил, а також про наміри оновити флот винищувачів.