Міністр оборони Греції виступив за подальший розвиток ППО країни
Міністр оборони Греції Нікос Дендіас заявив про необхідність зміцнення протиповітряної оборони країни у світлі війни РФ проти України і конфлікту на Близькому сході.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.
Міністр зробив свою заяву після завершення багатонаціональних повітряних навчань Iniochos 2024.
У 10-денних навчаннях брали участь вісім країн, окрім Греції: Кіпр, Франція, Чорногорія, Катар, Румунія, Саудівська Аравія, Іспанія та Велика Британія.
Грецька цивільна та військова влада заявила, що, незважаючи на участь грецького фрегата в Червоному морі, вони були впевнені, що Греція уникне глибокого втягнення в більш широкий близькосхідний конфлікт
Нікос Дендіас сказав, що війна в Україні та нещодавній конфлікт на Близькому Сході змусили його зрозуміти, що Греції необхідно розробити купол протиповітряної оборони, щоб захистити себе від літаків і безпілотників.
Туреччина на цьому шляху просунулася далі, додав він.
Дендіас також заявляв, що Греція планує розробити систему протиповітряної оборони, подібну до ізраїльського "Залізного купола", спрямовану на захист країни від загроз з повітря.
На початку квітня Дендіас розповів про плани щодо модернізації структури Збройних сил, а також про наміри оновити флот винищувачів.