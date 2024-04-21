Министр обороны Греции выступил за дальнейшее развитие ПВО страны

Министр обороны Греции Никос Дендиас заявил о необходимости укрепления противовоздушной обороны страны в свете войны РФ против Украины и конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Министр сделал свое заявление после завершения многонациональных воздушных учений Iniochos 2024 года.

В 10-дневных учениях принимали участие восемь стран, кроме Греции: Кипр, Франция, Черногория, Катар, Румыния, Саудовская Аравия, Испания и Великобритания.

Греческие гражданские и военные власти заявили, что, несмотря на участие греческого фрегата в Красном море, они были уверены, что Греция избежит глубокого вовлечения в более широкий ближневосточный конфликт.

Никос Дендиас сказал, что война в Украине и недавний конфликт на Ближнем Востоке заставили его понять, что Греции необходимо разработать купол противовоздушной обороны, чтобы защитить себя от самолетов и беспилотников.

Турция на этом пути продвинулась дальше, добавил он.

Дендиас также заявлял, что Греция планирует разработать систему противовоздушной обороны, подобную израильскому "Железному куполу", направленную на защиту страны от угроз с воздуха.

В начале апреля Дендиас рассказал о планах модернизации структуры Вооруженных сил, а также о намерениях обновить флот истребителей.